Затворы не открываются, рыба погибла: что не так с реконструкцией ГТС в Кудымкаре?
В Кудымкаре к решению вопроса с весенним паводком подключилась полиция. Во время реконструкции гидротехнических сооружений что-то пошло не так. Как осуществляется ремонт за бюджетные деньги?Кудымкарский пруд, по словам местных жителей, спустили за полтора дня. Зрелище было не из приятных - рыба не успела уйти в русло, большая часть так и осталась гнить на земле. Хорошо, мороз - запах не распространился на всю округу.
Спустить пруд было решением местных властей. Таким образом была проверена работа ГТС, где ведется капитальный ремонт, чтобы снизить риск весеннего половодья.
3 из 6 задвижек, с помощью которых регулируется спуск воды, в настоящее время находятся в неисправном состоянии.Подрядчик ООО "Панорама" должен был всё сделать еще в прошлом году. Потом срок перенесли на июнь этого года. На носу декабрь - неисправные затворы удалось поднять на метр, вместо положенных 1 м 60 см. Есть подозрения, что старые механизмы не заменили на новые.Сегодня стали известны результаты независимой экспертизы. По ее данным, подрядчик выполнил работы на сумму 15 миллионов рублей. Нарушения выявлены на 5 миллионов. Возможно, в скором времени с подрядчиком ООО "Панорама" начнутся суды.
На паводок, по мнению местных властей, эта ситуация никак не повлияет.
Дмитрий Нечаев, начальник отдела капитального строительства администрации Кудымкара: "Нет рисков на предстоящий паводок. Тем работам, которые, возможно, будут не приняты, либо не будут устранены замечания по конструкциям ГТС, будут устранены за счет бюджета города в следующем году".
Затворы в итоге оставили открытыми, а работой подрядчика заинтересовались в полиции.
Елена Гилева, специалист направления по связям со СМИ межмуниципального отдела МВД России "Кудымкарский": "По факту исполнения муниципального контракта по проведению ремонтных работ на ГТС реки Кува проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение".
Административную проверку начали в Министерстве природных ресурсов, но уже по поводу сброса воды и гибели рыбы.
Как считают местные жители, безопасность во время паводка - вопрос важный, но нельзя забывать и об окружающей среде.
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