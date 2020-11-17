На следующей неделе в Кудымкаре возможны отключения теле и радиовещания
Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр информирует, что в связи с проведением монтажных работ с 23 по 27 ноября с 09:30 до 17:30 на радиотелевизионной передающей станции в г. Кудымкаре, возможна остановка вещания цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2, радиопрограммы "Радио России".
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости:
Бур асыв, Пермскöй край!
Кудымкар борется с гололедом
Убили из-за 12 тысяч рублей. Трое жителей Кудымкарского района на длительное время лишены свободы
Билеты на краснокамскую «Ласточку» подешевели
Бур асыв, Пермскöй край!
В Прикамье два новых спортивных зала оказались опасными для жизни
«Радио России» теперь вещает в Кудымкарском районе в FM-диапазоне
В Кудымкаре бухгалтер школы присвоила более 240 тысяч рублей
Бур асыв, Пермскöй край!
В Кудымкаре не решена проблема бездомных животных
Добавить комментарий: