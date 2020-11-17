На следующей неделе в Кудымкаре возможны отключения теле и радиовещания

Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр информирует, что в связи с проведением монтажных работ с 23 по 27 ноября с 09:30 до 17:30 на радиотелевизионной передающей станции в г. Кудымкаре, возможна остановка вещания цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2, радиопрограммы "Радио России".