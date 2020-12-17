Вынесли из леса на руках: кудымкарским полицейским объявлена благодарность за спасение человека

Двум полицейским из Кудымкара объявили благодарность за спасение человека. Местный пенсионер сутки провел в лесу. У мужчины больное сердце, счет шёл на минуты.Пенсионер Валерий Мартев сутки провел в лесу. Днем и ночью не спал, постоянно шел, пытался выйти на дорогу или к населенному пункту. Все без результата. В итоге выбился из сил.

Валерий Мартев: «Я уже идти не могу, не вышел бы сам, ноги уже болели".

У мужчины с собой был кнопочный телефон, заряда которого хватает на неделю. И в этот раз батарея не подвела, постоянно был на связи со службой спасения. К поискам подключились родственники, волонтеры, односельчане. В итоге нашли пенсионера полицейские.

Когда полицейские нашли пенсионера, он был в тяжелом состоянии, идти сам не мог. Тогда сотрудники правопорядка взяли его на руки и несколько километров пронесли по лесу.Ушел в лес Валерий Мартев в Юсьвинском районе, нашли его в Кудымкарском районе, недалеко от деревни Новоселово. По словам родных, счет шёл на минуты. У пенсионера заболевание сердца, он постоянно должен пить лекарства, если бы полицейские вовремя не вышли на след, все могло закончиться трагедией.

Владислав Мартев, сын: «Для самих сотрудников полиции наверно это ежедневная работа, которую они выполняют каждый день, а для нас жителей города это спасенные жизни».

Майору полиции Николаю Мартину и старшему сержанту Антону Четину объявлена благодарность за поиски пенсионера. Причем у Антона Четина это не первая подобная заслуга. Елена Гилева, специалист направления по связям со СМИ межмуниципального отдела МВД России «Кудымкарский»: «Полицейскому Антону Четину не раз удавалась спасать людей. Однажды зимой он участвовал в поисках местного жителя потерявшегося в лесу на делянке, а также спасал людей на пожаре. Удостоен медали МВД России за смелость во имя спасения. Николаю Мартину объявлена благодарность».

А Валерий Мартев благодарит полицейских за спасение. Он впервые самостоятельно не смог найти путь домой. В следующем году будет праздновать 80-летний юбилей. Говорит, что с походами в лес нужно прекращать - возраст уже не тот.