В Кудымкаре лихач протаранил кирпичную ограду парка

В Кудымкаре лихач на японском авто протаранил кирпичную ограду парка отдыха им. Кривощекова. Забор был разрушен, но машина осталась на ходу. Водитель поспешил скрыться с места происшествия, однако нашли его быстро. Оказалось, что у мужчины нет прав.

Когда инспекторы встретились с лихачом, тот был пьян, но утверждал, что выпил только что, из-за стресса, а во время ДТП был абсолютно трезв. Известно, что прав мужчину лишили недавно, до этого он 14 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Машину купил недавно и, несмотря на отсутствие водительского удостоверения, решил обкатать.