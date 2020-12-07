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В Кудымкаре лихач протаранил кирпичную ограду парка

В Кудымкаре лихач на японском авто протаранил кирпичную ограду парка отдыха им. Кривощекова. Забор был разрушен, но машина осталась на ходу. Водитель поспешил скрыться с места происшествия, однако нашли его быстро. Оказалось, что у мужчины нет прав.
Когда инспекторы встретились с лихачом, тот был пьян, но утверждал, что выпил только что, из-за стресса, а во время ДТП был абсолютно трезв. Известно, что прав мужчину лишили недавно, до этого он 14 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Машину купил недавно и, несмотря на отсутствие водительского удостоверения, решил обкатать.


Опубликовано: 07.12.2020 в 16:15 в рубрике - Новости

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