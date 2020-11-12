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Убили из-за 12 тысяч рублей. Трое жителей Кудымкарского района на длительное время лишены свободы

В Прикамье суд вынес обвинительный приговор двоим жителям Кудымкарского района 1999 и 1984 годов рождения. На основании вердикта коллегии присяжных заседателей, в зависимости от роли каждого, они признаны виновными в убийстве и кражах.
Следствием и судом установлено, что 29 апреля 2020 года осуждённые и их знакомый (уголовное дело в отношении последнего было выделено в отдельное производство), незаконно проникли в дом сельского жителя и похитили деньги из его дома в сумме 12,4 тысячи рублей. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, после совершенной кражи преступники, испугавшись, что будут изобличены, встретив потерпевшего на проселочной дороге, втроём напали на него и убили, а его тело скрыли в лесном массиве. Тело убитого было обнаружено 8 мая 2020 года жителями деревни.
Кроме этого, двое злоумышленников 1 мая 2020 года похитили мотоблок с прицепом из хозяйства односельчанина, причинив ущерб на сумму 24,5 тысячи рублей.
Приговором суда осужденным назначено наказание в виде 15 лет и 15 лет и 1 месяца лишения свободы, обоим с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год. Суд в пользу потерпевшей взыскал с одного из осужденных 700 тысяч рублей, с другого 800т тысяч рублей.
Третий фигурант ранее был приговорён к 15 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев. Судом с виновного взыскано в пользу потерпевшей 700 тысяч рублей.


Опубликовано: 12.11.2020 в 13:40 в рубрике - Новости

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