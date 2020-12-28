Два поселка в Косинском районе живут в условиях цифрового неравенства

Два поселка в Косинском районе Коми-Пермяцкого округа живут в условиях цифрового неравенства. В Сосновке и Верх-Лель по-прежнему неустойчивая сотовая связь. Мобильный интернет по этой причине вообще недоступен. Таксофон, работающий через спутник, постоянно сбоит. Застарелая для 184 местных жителей проблема в пятницу прозвучала на специальном совещании под председательством губернатора Дмитрия Махонина.

«Нет подключения к интернету», - сетует Алевтина Подскевич из поселка Верх-Лёль. Ни за коммунальные услуги заплатить, ни деньги родным перевести. Приходится ездить в районный центр за 24 километра и решать все по старинке.

Алевтина Подскевич, житель посёлка Верх-Лёль: «Ехать далеко, не все могут выехать. Ни у всех есть транспорт. Нужен интернет, связь конечно нужна".

Посёлки Верх-Лёль и Сосновка находятся неподалеку, и в обоих населенных пунктах стабильного соединения с сетью нет. Порой даже позвонить не удается.

По словам местных жителей, в посёлках Верх-Лёль и Сосновка нет устойчивой сотовой связи. Её приходится искать, передвигаясь по улицам. Связь с внешним миром обеспечивают таксофоны.Школьники на дистанте не всегда могли получать и отправлять домашние задания.

Денис Ильиных, житель посёлка Верх-Лёль: «Я не мог, так как интернет плохо ловит, я находил в одном месте и туда приходилось ходить, чтобы получить задание. Принимать было быстрее, а отправлять было долго".

Еще подробнее о проблеме в рамках системного часа у губернатора края рассказал глава Косинского округа. В ответ Дмитрий Махонин интересуется в профилньом министерстве, почему же допущено такое цифровое неравенство.

Игорь Никитин, министр информационного развития и связи Пермского края: «В следующем году ожидаем подключения к высокоскоростному интернету обоих населенных пунктов. И в рамках подключения к сети 450 по программе РФ ожидали к концу 21 года, сейчас федерация будет запаздывать, это первый квартал 22 года будет общее подключение к сотовой связи".Губернатора такие вероятности не устраивают. Он дает поручение найти реальные возможности ускорить процесс с приходом сотовой связи.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: «Есть большая разница - либо это 21 год, либо 22. Население ждет, надо стараться все-таки ускорять сроки, чтобы федерация выполняла те обещания, которые давала".

Еще один вопрос, который рассмотрели в рамках системного часа, это освещение на региональной дороге, проходящей через село Коса и деревни Чирково, Старое и Новое Гущино. Здесь проблема будет решена в ближайшие два года.