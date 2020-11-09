Билеты на краснокамскую «Ласточку» подешевели
С 9 по 29 ноября стоимость проезда в «Ласточках» сообщением Пермь - Краснокамск изменится. Билет туда и обратно будет стоить 100 рублей. Сейчас - 140. Разовая поездка в субботу и воскресенье обойдется пермякам в 50 рублей. С сегодняшнего дня также отменен рейс в 6:43. Первая «Ласточка» в Краснокамск отправится в 13:50. Подробности выясняла Марина Печенова.
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