«Радио России» теперь вещает в Кудымкарском районе в FM-диапазоне
Филиал РТРС «Пермский КРТПЦ» дал старт трансляции радиостанции «Радио России» в FM-диапазоне в Кудымкаре на частоте 106,4 МГц. Мощность передатчика - 1 кВт, высота подвеса передающей антенны - 181 метр.
Трансляция радиопрограмм «Радио России» в новом качестве стала возможна благодаря реализации РТРС масштабного проекта по переводу региональной сети эфирного вещания «Радио России» в FМ-диапазон в рамках программы модернизации и развития сети вещания Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании, рассчитанной на период 2019-2021 годы.
Вещание «Радио России» со вставками программ ГТРК «Пермь» в FM-диапазоне уже стартовало в Перми, Березниках, Карагае, Кизеле, Красновишерске, Чусовом, Ильинском, Уинском, Гайнах, Кочево, Косе, Сиве и Ныробе.
С переходом на FM-вещание трансляция «Радио России» в УКВ-ЧМ диапазоне на частоте 67,19 МГц на территории Кудымкарского района прекращается. Теперь жители смогут слушать радиопередачи на новых частотах в отличном качестве на любых современных радиоприемниках.
«Радио России» - радиостанция, входит в состав Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК).
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