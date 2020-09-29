«Полное лукошко»: в Кудымкаре состоялся праздник даров осени

В Кудымкаре прошла ярмарка "Тыр доз" - "Полное лукошко", на которой были представлены дары природы: ягоды, грибы, различные заготовки.

Только что собранная клюква, сушеные красноголовики, травы, соленые рыжики - дары леса в Кудымкар привезли со всей округи.

Ягод из-за сухой погоды немного, зато грибов предостаточно. Их на ежегодную сельскохозяйственную ярмарку "Тыр доз" привезли со всех районов Коми-Пермяцкого округа.

Большую часть краевых и муниципальных праздников в этом году отменили из-за распространения коронавируса. Поэтому заготовители дикоросов приехали на ярмарку в Кудымкар. Сюда же приехали и покупатели из разных уголков Прикамья.

Также на ярмарке продавали одежду, мебель местных мастеров, многолетние травы и семена, а также сладости и мед.

Для всех гостей ярмарки на сцене состоялись конкурс-дефиле национальных костюмов и праздничный концерт.