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«Полное лукошко»: в Кудымкаре состоялся праздник даров осени

В Кудымкаре прошла ярмарка "Тыр доз" - "Полное лукошко", на которой были представлены дары природы: ягоды, грибы, различные заготовки.
Только что собранная клюква, сушеные красноголовики, травы, соленые рыжики - дары леса в Кудымкар привезли со всей округи.
Ягод из-за сухой погоды немного, зато грибов предостаточно. Их на ежегодную сельскохозяйственную ярмарку "Тыр доз" привезли со всех районов Коми-Пермяцкого округа.
Большую часть краевых и муниципальных праздников в этом году отменили из-за распространения коронавируса. Поэтому заготовители дикоросов приехали на ярмарку в Кудымкар. Сюда же приехали и покупатели из разных уголков Прикамья.
Также на ярмарке продавали одежду, мебель местных мастеров, многолетние травы и семена, а также сладости и мед.
Для всех гостей ярмарки на сцене состоялись конкурс-дефиле национальных костюмов и праздничный концерт.


Опубликовано: 29.09.2020 в 12:57 в рубрике - Новости

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← Житель Кудымкара угнал автомобиль вместе с его владельцем в багажнике

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