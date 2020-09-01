В Кудымкаре за парты сели 4,5 тысячи школьников
Новшество этого года - каждая группа студентов учится в своем кабинете.
Точно так же - под открытым небом - в Коми-Пермяцком округе прошли линейки для учеников первых, девятых и одиннадцатых классов. Школа №2 г. Кудымкара готова к учебному году. Кроме новых учебников, закуплены дезинфицирующие средства, почти каждый класс оборудован рециркулятором воздуха. Всё для безопасности учащихся. Педагоги - в масках и перчатках, за детей решают родители. Родителям вход в школу запрещен. Каждый класс учится в своем кабинете.
В новом учебном году за парты сели 4,5 тысячи школьников.
В полном объеме и с соблюдением всех санитарных норм возобновили работу 6 детских садов Кудымкара, порог дошкольных учреждений переступили 2200 воспитанников.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости:
В Кудымкаре заработала творческая лаборатория «Живая классика»
На севере Прикамья стартовал сбор брусники
В деревне Верх-Гондыр открыли памятник погибшим воинам
В Прикамье снимают фильм о легендарном основателе Кудымкара
Точи ножи, готовь корзины: на севере края стартовал сезон сбора рыжиков
В Кудымкаре торжественно открыли памятник пельменю
Бур асыв, Пермскöй край!
Дмитрий Махонин совершил рабочую поездку в Коми-Пермяцкий округ
Бур асыв, Пермскöй край!
110 сортов: жительница Кудымкара коллекционирует помидоры
Добавить комментарий: