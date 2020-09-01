В Кудымкаре за парты сели 4,5 тысячи школьников

В Кудымкаре за парты сегодня сели 4,5 тысячи школьников. Учебный год здесь стартовал и в профессиональных учебных заведениях.Торжественная линейка для студентов-первокурсников состоялась под открытым небом во всех профессиональных учебных заведениях Кудымкара. Родителям вход запрещен. Между группами расстояние 1,5 метра. Всё для соблюдения санитарных норм.На входе - измерение температуры, обработка рук. Самые людные места обеззараживают рециркуляторы воздуха. Преподаватели - в масках и перчатках.Новшество этого года - каждая группа студентов учится в своем кабинете.Точно так же - под открытым небом - в Коми-Пермяцком округе прошли линейки для учеников первых, девятых и одиннадцатых классов. Школа №2 г. Кудымкара готова к учебному году. Кроме новых учебников, закуплены дезинфицирующие средства, почти каждый класс оборудован рециркулятором воздуха. Всё для безопасности учащихся. Педагоги - в масках и перчатках, за детей решают родители. Родителям вход в школу запрещен. Каждый класс учится в своем кабинете.В новом учебном году за парты сели 4,5 тысячи школьников.В полном объеме и с соблюдением всех санитарных норм возобновили работу 6 детских садов Кудымкара, порог дошкольных учреждений переступили 2200 воспитанников.