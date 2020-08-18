Яндекс.Метрика

На главную - Новости

← В Кудымкаре торжественно открыли памятник пельменю

Точи ножи, готовь корзины: на севере края стартовал сезон сбора рыжиков

Смотреть

Раньше обычного в Пермском крае начался сезон сбора рыжиков. Любители «тихой охоты» приносят из леса полные ведра. Опытные сборщики говорят - сезон наступил раньше обычного. Уже привыкли, что точить ножи и готовить корзины нужно к концу августа. Все дело в погоде: после дождей тепло, вот и рыжиков много.
Геннадий Шайдуров, житель города Кудымкара: "Попадаются боровые -семьей. Они ядреные, хорошие, нашел сегодня семейку штук 10 подряд".
Однако, чтобы все-таки не пройти много миль впустую и действительно наткнуться на грибную поляну, нужно знать, где прошли дожди. В Верх-Юсьве сейчас любителей тихой охоты много, у каждого богатый улов. А вот в соседних районах рыжиков либо нет совсем, либо мало.В лиственных лесах сейчас можно найти красноголовики, а за рыжиками местные жители идут в ельники, эти грибы прячутся под густой травой.Времени сидеть на месте нет. Люди в лесах каждый день. С утра сбор, а после начинается готовка. По словам местных жителей, рыжики нужно готовить в день сбора, тогда они сохраняют все вкусовые качества.
Для засола рецепт прост: грибы, соль, хреновый лист, укроп, чеснок и лавровый лист. Дальше накрывают грузом и дают настояться в течение нескольких дней, после перекладывают в банки. Способов приготовления - не счесть.Галина Рязанова, жительница д. Бормотово: "И пельмешки сделают, и котлетки сделают, и с картошкой пожарят, большинство делаем икру".
Сейчас люди вновь ждут дожди, тогда рыжиков будет больше. Если сохранится благоприятная погода, сбор продлится до середины сентября.


Опубликовано: 18.08.2020 в 11:00 в рубрике - Новости

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости:

В Кудымкаре торжественно открыли памятник пельменю

Бур асыв, Пермскöй край!

Дмитрий Махонин совершил рабочую поездку в Коми-Пермяцкий округ

Бур асыв, Пермскöй край!

110 сортов: жительница Кудымкара коллекционирует помидоры

Уникальная обувь: коми-пермяцкие коты

ЧП на лесопилке: ожоги получили три человека

Сотрудники Коми-Пермяцкого музея вернулись из этнографической экспедиции

Из Кудымкара в Крым - на мини-самолёте

Бур асыв, Пермскöй край!


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В Кудымкаре торжественно открыли памятник пельменю

Обратите внимание

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2020. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Код:zMOg75 E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru