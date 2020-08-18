Точи ножи, готовь корзины: на севере края стартовал сезон сбора рыжиков

Раньше обычного в Пермском крае начался сезон сбора рыжиков. Любители «тихой охоты» приносят из леса полные ведра. Опытные сборщики говорят - сезон наступил раньше обычного. Уже привыкли, что точить ножи и готовить корзины нужно к концу августа. Все дело в погоде: после дождей тепло, вот и рыжиков много.

Геннадий Шайдуров, житель города Кудымкара: "Попадаются боровые -семьей. Они ядреные, хорошие, нашел сегодня семейку штук 10 подряд".

Однако, чтобы все-таки не пройти много миль впустую и действительно наткнуться на грибную поляну, нужно знать, где прошли дожди. В Верх-Юсьве сейчас любителей тихой охоты много, у каждого богатый улов. А вот в соседних районах рыжиков либо нет совсем, либо мало.В лиственных лесах сейчас можно найти красноголовики, а за рыжиками местные жители идут в ельники, эти грибы прячутся под густой травой.Времени сидеть на месте нет. Люди в лесах каждый день. С утра сбор, а после начинается готовка. По словам местных жителей, рыжики нужно готовить в день сбора, тогда они сохраняют все вкусовые качества.

Для засола рецепт прост: грибы, соль, хреновый лист, укроп, чеснок и лавровый лист. Дальше накрывают грузом и дают настояться в течение нескольких дней, после перекладывают в банки. Способов приготовления - не счесть.Галина Рязанова, жительница д. Бормотово: "И пельмешки сделают, и котлетки сделают, и с картошкой пожарят, большинство делаем икру".

Сейчас люди вновь ждут дожди, тогда рыжиков будет больше. Если сохранится благоприятная погода, сбор продлится до середины сентября.