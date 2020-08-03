110 сортов: жительница Кудымкара коллекционирует помидоры
Валентина Ошканова: "Это сорт американской селекции – «Сержант Пеппер». Он имеет сердцевидную форму".
В спелом виде он будет малиново-синего цвета. Это один из самых полезных сортов в коллекции Валентины Ошкановой. В нем содержится огромное количество аминокислот.
Самый вкусный сорт «Американский шоколад». Его можно распознать по зеленым полоскам на плоде, внутри – малиновая мякоть.
А еще «Сладкая конфетка», «Полосатый шоколад», «Оранжевая зебра», «Дробленное сердце». У каждого свой цвет и особая форма. К примеру, «Сибирский тигр» отличает черный окрас.
Всего в коллекции 110 сортов. Сорта выведены в Америке, Германии, Канаде, Великобритании. Все они растут в теплицах. От погоды многое зависит, рассказывает Валентина Владимировна. Нынче лето теплое, поэтому урожая будет много.Сорта помидоров, которые растут на улице, предназначены для нашего холодного климата. По словам хозяйки, в этом году они уродились хорошо. Буквально через пару недель здесь будет огромное количество красных больших плодов.
Первые семена заказывала в интернете. Сейчас по каждому сорту делает заготовки сама. Высаживаем по одному-два куста. Остальные – на продажу. А спелые плоды разбирают как родные, так и соседи.Коллекционировать сорта помидоров не только приятно, но еще и вкусно. В отличие, к примеру, от марок. Это одна из главных причин, почему Валентина Ошканова, выйдя на пенсию, решила заняться именно овощами. По сравнению с тем, что можно купить в магазине, намного полезнее и вкуснее. Времени на уход много не нужно.
Валентина Ошканова: "Уход за всем одинаковый. Все одинаково подкармливаю, лелею, с ними разговариваю. У каждого сорта свой вид и свой урожай".
Сейчас в планах у хозяйки еще разнообразить коллекцию. В следующем году уже к прижившимся 110 видам добавятся еще 60.
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