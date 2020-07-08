В Кудымкаре единственное разрешенное для купания место осталось без воды
В Кудымкаре, где как и по всему краю наступила жаркая погода, местные власти посчитали, что запретить пляжный отдых они не могут. Максимум - предупреждение и соблюдение правил предосторожности.
Правда, в местном пруду на всех желающих воды не хватает - приходится плавать в небольшом русле. Пруд остался незаполненным из-за подрядчика, который ведет работы по укреплению берега. Работы должны были завершить еще в прошлом году, потом срок перенесли до 30 июня 2020 года, но с места работы так и не сдвинулись. Подробности - в репортаже Дмитрия Буланова.
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