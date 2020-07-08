Яндекс.Метрика

На главную - Новости

← Бур асыв, Пермскöй край!

В Кудымкаре единственное разрешенное для купания место осталось без воды

В Кудымкаре, где как и по всему краю наступила жаркая погода, местные власти посчитали, что запретить пляжный отдых они не могут. Максимум - предупреждение и соблюдение правил предосторожности.
Правда, в местном пруду на всех желающих воды не хватает - приходится плавать в небольшом русле. Пруд остался незаполненным из-за подрядчика, который ведет работы по укреплению берега. Работы должны были завершить еще в прошлом году, потом срок перенесли до 30 июня 2020 года, но с места работы так и не сдвинулись. Подробности - в репортаже Дмитрия Буланова.


Опубликовано: 08.07.2020 в 17:28 в рубрике - Новости

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости:

Бур асыв, Пермскöй край!

Как голосуют в самых отдаленных уголках Прикамья

Бур асыв, Пермскöй край!

Бур асыв, Пермскöй край!

Мальчик, найденный в лесу Гайнского округа, пошел на поправку

Бур асыв, Пермскöй край!

Бур асыв, Пермскöй край!

Пенсионер, 10 лет живущий в бане, отказывается от помощи социальных служб

Север Прикамья стал центром миграции лебедей

В Кочевском районе высадили геоглиф из 3500 елей


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Бур асыв, Пермскöй край!

Обратите внимание

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2018. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru