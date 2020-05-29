Пенсионер, 10 лет живущий в бане, отказывается от помощи социальных служб

В небольшой деревне Кожина рядом с Кудымкаром пенсионер Геннадий Шалимов годами живет в бане, после того как сгорел его дом вместе с документами. Добровольный отшельник от помощи социальных служб категорически отказывается.

Пос словам пенсионера, после пожара он уже года четыре живет в маленькой бане, которую, судя по всему, топили по-черному: стены в саже. Внутри стоят печка и кровать. Сам подлатал крышу. Проживает здесь круглый год.

Геннадий Шалимов получает пенсию по старости - 11 тысяч рублей. На эти деньги покупает еду. Другой способ пропитания - рыбалка. По словам социальных работников, такой образ жизни пенсионер ведет около 10 лет, ведь дом сгорел не 4 года назад, а в 2011 году. Ему несколько раз предлагали помощь, предоставляли жилье, но он отказывался. Хотели помочь восстановить документы. Очередная попытка помочь пенсионеру успехом не увенчалась. С криками и боем мужчина прогнал социальных работников.

Психически больным Геннадий Шалимов не признан. По словам соседей, это обычный пенсионер, ни с кем не общается. Часто ездит на велосипеде за продуктами в город. Самого Геннадия такой образ жизни устраивает. Пока у него нет планов переезжать в другое место. В дом престарелых точно не собирается.

«У меня руки-ноги есть, почему это я должен в интернат идти», - недоумевает Геннадий Шалимов.

Мужчина говорит, что здоровье пока есть, поэтому хочет восстановить свой сгоревший дом. Но без помощи посторонних сделать этого не может, а от того, чем ему действительно могут помочь, отказывается.