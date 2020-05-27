В Кочевском районе высадили геоглиф из 3500 елей
В Пермском крае в память о погибших в Великой Отечественной войне солдатах создали геоглиф. 3500 сеянцев в форме числа 75 высадили в Кочевском районе. Композицию из деревьев на площади 3 гектара заложили местные лесничие совместно с арендатором лесного участка. Надпись хорошо видна с высоты птичьего полета. Размер одной цифры - 50 метров в ширину и 100 метров в высоту. Каждый сеянец символизирует чей-то подвиг.
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