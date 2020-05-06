Кудымкарский район готовится к паводку

Половодье на реках Пермского края достигнет пика на этой неделе. Причина - аномально теплая погода и быстрое таяние большого количества снега в горах Северного Урала. Об этом сообщает ГИС-центр ПГНИУ. Как отмечают синоптики, паводок начнется сегодня. Подтопления территории ожидаются в поселке Яйва, там подъем уровня воды может достигать более шести метров. Еще одна зона риска - Кудымкарский район.

В Кудымкарском районе уровень воды в реке Иньва поднимается в этом году уже второй раз. С первым потеплением уровень воды достиг отметки почти в 400 см, потом вода пошла на спад. Два дня назад максимальный уровень был зафиксирован на отметке в 361 см, вода выходит из берегов на уровне 540 см.

Два дня подряд уровень воды идет на спад - за вчерашний день ушло 16 см, сегодня - 39, на данный момент уровень воды в реке составляет 316 см.

Дачники, чьи участки расположены вблизи Иньвы, надеются, что река из берегов не выйдет.

По словам сотрудников МЧС, на данный момент все реки Коми-Пермяцкого округа находятся в русле, затопленных участков нет. За ситуацией следят ежедневно.

Между тем, по прогнозам синоптиков, в край пришло серьезное потепление, поэтому в ближайшие дни возможно повышение воды в реках.

"Сохранится малооблачная погода без осадков. В Перми максимальная температура может достичь отметки в 23 градуса. На севере края благодаря резкому потеплению ожидается резкое таяние снега и начиная с 6 мая резкий подъем уровня воды в реках. 6 мая теплая погода сохранится, температура может подняться еще на один-два градуса в сравнении с воскресеньем", - рассказал специалист ГИС-Центра ПГНИУ Андрей Шихов. В Коми-Пермяцком округе в период весеннего половодья зонами риска становятся Гайнский, Косинский, Юрлинский, Юсьвинский и Кудымкарский районы.