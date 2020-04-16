В Кудымкаре студенты колледжа шьют защитные маски

Несколько студентов и преподавателей Коми-Пермяцкого профессионально-педагогического колледжа на дому организовали пошив масок. Первую партию из 350 масок уже передали в приемное отделение Коми-Пермяцкой больницы. Сейчас готовы еще 300 штук - их тоже передадут в медучреждение. Кроме студентов колледжа к пошиву масок подключился культурно-деловой центр и школа искусств. Жители Кудымкара могут обратиться по телефону ЕДДС города и волонтеры бесплатно доставят маски на дом. Подробности - в репортаже Дмитрия Буланова.