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← Вести Кудымкар 27.03.2020

Бур асыв, Пермскöй край!

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Программа журналистов ГТРК "Пермь" о жизни города Кудымкара и Коми-Пермяцкого округа на коми-пермяцком языке. Здесь видеоматериалы о быте, культуре и традициях народов севера Прикамья. Выпуск от 28.03.2020 г.


Опубликовано: 28.03.2020 в 07:30 в рубрике - Новости

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