В Кудымкаре всех студентов отпустят по домам с завтрашнего дня

Руководители профессиональных учебных заведений в Кудымкаре официально объявили составу преподавателей о переходе на дистанционный режим обучения. Всех студентов отпустят по домам с завтрашнего дня.

Галина Ахиярова, директор Коми-Пермяцкого политехнического техникума: "Однозначно, это будет дистанционная форма обучения в течение пока двух недель. Будет проведена дезинфекция всех учебных кабинетов и помещений в образовательном учреждении".