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В Кудымкаре всех студентов отпустят по домам с завтрашнего дня

Руководители профессиональных учебных заведений в Кудымкаре официально объявили составу преподавателей о переходе на дистанционный режим обучения. Всех студентов отпустят по домам с завтрашнего дня.
Галина Ахиярова, директор Коми-Пермяцкого политехнического техникума: "Однозначно, это будет дистанционная форма обучения в течение пока двух недель. Будет проведена дезинфекция всех учебных кабинетов и помещений в образовательном учреждении".


Опубликовано: 16.03.2020 в 15:50 в рубрике - Новости

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