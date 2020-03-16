В Кудымкаре всех студентов отпустят по домам с завтрашнего дня
Руководители профессиональных учебных заведений в Кудымкаре официально объявили составу преподавателей о переходе на дистанционный режим обучения. Всех студентов отпустят по домам с завтрашнего дня.
Галина Ахиярова, директор Коми-Пермяцкого политехнического техникума: "Однозначно, это будет дистанционная форма обучения в течение пока двух недель. Будет проведена дезинфекция всех учебных кабинетов и помещений в образовательном учреждении".
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