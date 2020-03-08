Бур асыв, Пермскöй край!
Программа журналистов ГТРК "Пермь" о жизни города Кудымкара и Коми-Пермяцкого округа на коми-пермяцком языке. Здесь видеоматериалы о быте, культуре и традициях народов севера Прикамья. Выпуск от 07.03.2020 г.
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Программа журналистов ГТРК "Пермь" о жизни города Кудымкара и Коми-Пермяцкого округа на коми-пермяцком языке. Здесь видеоматериалы о быте, культуре и традициях народов севера Прикамья. Выпуск от 07.03.2020 г.
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Предыдущие публикации в рубрике Новости:
Вести Кудымкар 06.03.2020
Жители Кудымкара начали готовиться к весеннему паводку
В Кудымкаре разыскиваются забытые слова
Главой Кудымкара стала Наталья Стоянова
Чтобы было красиво: кудымкарский мастер-самоучка преображает мир
Бур асыв, Пермскöй край!
Вести Кудымкар 28.02.2020
«День родного языка на Коми-пермяцкой земле». «Ориентир» - авторская программа Тамары Ромащенко
Бур асыв, Пермскöй край!
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