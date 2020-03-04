Главой Кудымкара стала Наталья Стоянова
Депутаты думы Кудымкара выбрали главу города. Им стала заместитель действующего мэра Ивана Мехоношина Наталья Стоянова. По информации издания "Коммерсант-Прикамье", ее поддержали 14 народных избранников. За другого заместителя Мехоношина - Евгения Гусельникова проголосовал один депутат. Ранее Иван Мехоношин и его основной конкурент - директор Кудымкарского медучилища Леонид Ковалев, сняли свои кандидатуры с конкурса.
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