Главой Кудымкара стала Наталья Стоянова

Депутаты думы Кудымкара выбрали главу города. Им стала заместитель действующего мэра Ивана Мехоношина Наталья Стоянова. По информации издания "Коммерсант-Прикамье", ее поддержали 14 народных избранников. За другого заместителя Мехоношина - Евгения Гусельникова проголосовал один депутат. Ранее Иван Мехоношин и его основной конкурент - директор Кудымкарского медучилища Леонид Ковалев, сняли свои кандидатуры с конкурса.