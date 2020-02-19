В Кудымкаре берег реки Олыч завалили грязным снегом
Жители Кудымкара боятся, что их дома смоет весенний паводок. Груды грязного снега, убранного с дорог, местные коммунальные службы свозят на берег реки Олыч. Во время таяния река теперь имеет все шансы выйти из берегов. Экологической стороной вопроса заинтересовалась природоохранная прокуратура.Августа Седегова: "Толкают и толкают с дороги трактором".
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