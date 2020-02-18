Народ жив, пока звучит его язык
В России отметили День коми-пермяцкого языка. Расширить географию позволяет список площадок, на которых писали специальный национальный диктант. Часть из них, к примеру, работала в Москве. А еще любой мог присоединиться к акции посредством Интернет, там вечером выложили видеоролик с записью диктанта.Третьеклассник Максим, можно сказать, родился под звуки родной коми-пермяцкой речи. Родители дома говорят практически только на национальном языке. Но говорить полноценно мальчик так и не научился.
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