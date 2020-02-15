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← Вести Кудымкар 14.02.2020

Бур асыв, Пермскöй край!

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Новая программа журналистов ГТРК "Пермь" о жизни города Кудымкара и Коми-Пермяцкого округа на коми-пермяцком языке. Здесь видеоматериалы о быте, культуре и традициях народов севера Прикамья. Выпуск от 15.02.2020 г.


Опубликовано: 15.02.2020 в 07:30 в рубрике - Новости

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