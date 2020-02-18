В Прикамье женщина избила гостя колотушкой

Жительница Гайнского района подозревается в причинении вреда здоровью гостю. В дежурную часть полиции поступило сообщение из медицинского учреждения пос. Чуртан об обращении за помощью местного жителя 1978 года рождения с телесными повреждениями. Выяснилось, что мужчина находился в гостях у приятельницы, вместе с которой распивал спиртные напитки. Между гражданином и хозяйкой квартиры возникла ссора, в ходе которой женщина, схватив колотушку, нанесла ей несколько ударов потерпевшему, причинив ему различные травмы. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Пермскому краю, в отношении гражданки возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 112 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия».