В Прикамье женщина избила гостя колотушкой
Жительница Гайнского района подозревается в причинении вреда здоровью гостю. В дежурную часть полиции поступило сообщение из медицинского учреждения пос. Чуртан об обращении за помощью местного жителя 1978 года рождения с телесными повреждениями. Выяснилось, что мужчина находился в гостях у приятельницы, вместе с которой распивал спиртные напитки. Между гражданином и хозяйкой квартиры возникла ссора, в ходе которой женщина, схватив колотушку, нанесла ей несколько ударов потерпевшему, причинив ему различные травмы. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Пермскому краю, в отношении гражданки возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 112 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия».
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости:
Бур асыв, Пермскöй край!
Вести Кудымкар 14.02.2020
Российские власти предложили выкупить с Украины останки легендарного разведчика Николая Кузнецова
Бур асыв, Пермскöй край!
Вести Кудымкар 07.02.2020
Бур асыв, Пермскöй край!
Вести Кудымкар 31.01.2020
Вести Кудымкар 24.01.2020
Бур асыв, Пермскöй край!
Вести Кудымкар 17.01.2020
Добавить комментарий: