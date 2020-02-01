Бур асыв, Пермскöй край!
Новая программа журналистов ГТРК "Пермь" о жизни города Кудымкара и Коми-Пермяцкого округа на коми-пермяцком языке. Здесь видеоматериалы о быте, культуре и традициях народов севера Прикамья. Выпуск от 01.02.2020 г.
|
Новая программа журналистов ГТРК "Пермь" о жизни города Кудымкара и Коми-Пермяцкого округа на коми-пермяцком языке. Здесь видеоматериалы о быте, культуре и традициях народов севера Прикамья. Выпуск от 01.02.2020 г.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости:
Вести Кудымкар 31.01.2020
Вести Кудымкар 24.01.2020
Бур асыв, Пермскöй край!
Вести Кудымкар 17.01.2020
Предпринимателям выделят субсидии из бюджета
Радиостанция «Радио России» открывает свое вещание в ФМ диапазоне на севере Пермского края
Добавить комментарий: