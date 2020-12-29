В село Юрла пришёл газ

В село Юрла Коми-Пермяцкого округа пришел газ. 586 семей получили возможность использовать в быту голубое топливо. Здесь оно ассоциируется с теплом и уютом, не требующим постоянных хлопот. Фанфары, торжественная музыка, зажжение факела и долгожданное для жителей Юрлы событие - запуск газа.

Подключиться к центральной системе газоснабжения теперь могут 586 семей села Юрла..

Людмила Бахматова завела газ в свой дом одна из первых. Теперь всегда есть горячая вода, отопление дома тоже на голубом топливе. Заготовка дров и постоянная топка печи в прошлом.

Людмила Бахматова, житель села Юрла: "Печь топить не надо, дрова носить не надо. А ведь еще и возраст у нас. Очень хорошо, что провели нам газ, такой подарок сделали к Новому году".В рекордно короткие сроки построили межпоселковый газопровод. И сразу на средства краевого бюджета сделали сеть газораспределения. Чтобы снизить стоимость подключения для людей, трубы проложили до фасадов домов.

Иван Денисов, заместитель министра Министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края: "Это большая работа правительства Пермского края в плане газификации села. Одно из основных наших направлений".

На будущий год по программе модернизации системы теплоснабжения социально значимые объекты будут переведены с дров на газ - больница, садик, школа. Всего в этом году в Пермском крае было построено 39 газопроводов. Появилась возможность подключиться к газу более, чем у 9 тысяч семей. На эти цели из бюджетов разных уровней было затрачено более двух миллиардов рублей.

Как подчеркнул глава Прикамья Дмитрий Махонин, газификация региона – одно из ключевых направлений краевых властей. В рамках соглашения и в будущем будут наращиваться темпы строительства газопроводов в населенных пунктах. На средства краевого бюджета в ближайшие пять лет будет построено почти 400 километров сетей. «Газпром» проложит 24 межпоселковых газопровода. Возможность подключить голубое топливо получат жители 10,5 тысяч домовладений.