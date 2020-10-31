Бур асыв, Пермскöй край!
Программа журналистов ГТРК "Пермь" о жизни города Кудымкара и Коми-Пермяцкого округа на коми-пермяцком языке. Здесь видеоматериалы о быте, культуре и традициях народов севера Прикамья. Выпуск от 31.10.2020 г.
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Программа журналистов ГТРК "Пермь" о жизни города Кудымкара и Коми-Пермяцкого округа на коми-пермяцком языке. Здесь видеоматериалы о быте, культуре и традициях народов севера Прикамья. Выпуск от 31.10.2020 г.
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В Кудымкаре не решена проблема бездомных животных
В Кудымкаре состоялся гала-концерт конкурса «Новая Коми-Пермяцкая песня»
Стена раздора: в Кудымкаре жильцы ополчились против магазина, загораживающего свет
Бур асыв, Пермскöй край!
В Кудымкаре появилась «Точка роста»
Прокуратура выявила нарушения при строительстве стадиона в Кудымкаре
«Полное лукошко»: в Кудымкаре состоялся праздник даров осени
Житель Кудымкара угнал автомобиль вместе с его владельцем в багажнике
Волосы дыбом: в Кудымкаре прошли соревнования по автозвуку
В Коми-Пермяцком округе ученики двух классов отправлены на карантин
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