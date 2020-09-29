Прокуратура выявила нарушения при строительстве стадиона в Кудымкаре

Прокуратура в ходе надзора за соблюдением законодательства при реализации национальных проектов выявила нарушения при строительстве стадиона в Кудымкаре. "Установлено, что подрядчик муниципального контракта при установке спортивно-технологического оборудования на территории МБУ «Стадион Парма» г. Кудымкара (в рамках нацпроекта «Демография» и Федерального проекта «Спорт-норма жизни») допустил нарушения сроков выполнения работ и качества используемых материалов и оборудования. При этом ни заказчиком работ, ни органом местного самоуправления должных мер для побуждения контрагента к устранению выявленных недостатков не предпринято", - рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края.По итогам проверки прокурором подрядчику, директору МБУ «Стадион Парма» г. Кудымкар и главе города Кудымкара – главе администрации города Кудымкара внесены представления.Устранение нарушений находятся на контроле Кудымкарской городской прокуратуры.