Яндекс.Метрика

На главную - Новости

← «Полное лукошко»: в Кудымкаре состоялся праздник даров осени

Прокуратура выявила нарушения при строительстве стадиона в Кудымкаре

Прокуратура в ходе надзора за соблюдением законодательства при реализации национальных проектов выявила нарушения при строительстве стадиона в Кудымкаре. "Установлено, что подрядчик муниципального контракта при установке спортивно-технологического оборудования на территории МБУ «Стадион Парма» г. Кудымкара (в рамках нацпроекта «Демография» и Федерального проекта «Спорт-норма жизни») допустил нарушения сроков выполнения работ и качества используемых материалов и оборудования. При этом ни заказчиком работ, ни органом местного самоуправления должных мер для побуждения контрагента к устранению выявленных недостатков не предпринято", - рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
По итогам проверки прокурором подрядчику, директору МБУ «Стадион Парма» г. Кудымкар и главе города Кудымкара – главе администрации города Кудымкара внесены представления.
Устранение нарушений находятся на контроле Кудымкарской городской прокуратуры.

Опубликовано: 29.09.2020 в 16:07 в рубрике - Новости

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости:

«Полное лукошко»: в Кудымкаре состоялся праздник даров осени

Житель Кудымкара угнал автомобиль вместе с его владельцем в багажнике

Волосы дыбом: в Кудымкаре прошли соревнования по автозвуку

В Коми-Пермяцком округе ученики двух классов отправлены на карантин

В Кудымкаре выбирают самый красивый двор

В Прикамье отменили фестиваль «Ай да рыжик»

В Кудымкаре за парты сели 4,5 тысячи школьников

В Кудымкаре заработала творческая лаборатория «Живая классика»

На севере Прикамья стартовал сбор брусники

В деревне Верх-Гондыр открыли памятник погибшим воинам


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← «Полное лукошко»: в Кудымкаре состоялся праздник даров осени

Обратите внимание

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2020. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Код:zMOg75 E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru