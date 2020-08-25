На севере Прикамья стартовал сбор брусники

На севере Прикамья стартовал сезон брусники. Ягода считается очень полезной. Искать ее советуют в тенистых местах- именно там она сохраняет все полезные свойства. Рядом с кабачками и огурцами в огороде Светланы Рудовой растет брусника. Женщина решила провести эксперимент 3 года назад - высадила несколько кустов, которые принесла из леса. Ягода прижилась.

Светлана Рудова: "Я красивенько вырвала вместе с кочечкой и домой принесла. Вот сейчас растет".

Как только поспевает в огороде, надо выходить в лес. Ягоды уже созрели. На открытых полянах, куда попадает солнечный свет, искать не советуют - брусники либо нет совсем, либо она высохшая. Виной тому жаркая погода. За свежей спелой ягодой советуют идти в лес.

Диана Намолован: "Она высохла в открытом месте. В лесу она большая, еще можно встретить много ягод".

Но и в лесу придется потрудиться, ведь сейчас желающих собрать ягоду не счесть.

По словам местных жителей, как только брусника начинает поспевать, за ней сразу же выходят на сбор, поэтому сейчас найти спелую ягоду довольно-таки сложно, для этого нужно заходить глубоко в лес. Темно-красный цвет ягод говорит о том, что она созрела. Спелые плоды богаты углеводами, каротином, нужными организму органическими кислотами.

Светлана Рудова: "Витаминчиков очень много, мочегонная она".

Бруснику едят свежей, делают пироги, заготавливают на зиму несколькими способами: замораживают свежую, варят варенье или - самый распространенный вариант - компоты. Рецепт прост: воду кипятят с сахаром, как только остынет выливают в банку и добавляют ягоды.

На севере Коми-Пермяцкого округа за литр ягод нужно отдать 100 рублей, В Кудымкаре - 150 рублей за литр.

А между тем, Светлана Рудова вспоминает, что в молодости за брусникой всегда выходили по первым морозам. Тогда она наливалась еще лучше и имела неповторимый вкус. Сейчас это уже невозможно - все ягоды собирают заранее, на продажу. Для многих это единственный способ заработка.