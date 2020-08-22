В Прикамье снимают фильм о легендарном основателе Кудымкара

В селе Пешнигорт идут съёмки игрового фильма о легендарном основателе Кудымкара Кудым-Оше. Кино снимается в рамках проекта «Оласӧ да вӧласӧ», ставшего победителем конкурса «Пермский край - территория культуры 2020».

Одним из мероприятий проекта был показ отрывка из спектакля «Сказание о Кудым-Оше» Коми-Пермяцкого драмтеатра в местном этнопарке «Заветный клад», но из-за режима самоизоляции его отменили - поэтому было решено снять фильм. Режиссёром выступает Марина Третьякова. В ролях заняты музыканты Надежда и Алексей Мусатовы, сотрудники Кудымкарского районного дома культуры.

Съёмки закончатся в сентябре.