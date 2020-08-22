Яндекс.Метрика

На главную - Новости

← Точи ножи, готовь корзины: на севере края стартовал сезон сбора рыжиков

В Прикамье снимают фильм о легендарном основателе Кудымкара

В селе Пешнигорт идут съёмки игрового фильма о легендарном основателе Кудымкара Кудым-Оше. Кино снимается в рамках проекта «Оласӧ да вӧласӧ», ставшего победителем конкурса «Пермский край - территория культуры 2020».
Одним из мероприятий проекта был показ отрывка из спектакля «Сказание о Кудым-Оше» Коми-Пермяцкого драмтеатра в местном этнопарке «Заветный клад», но из-за режима самоизоляции его отменили - поэтому было решено снять фильм. Режиссёром выступает Марина Третьякова. В ролях заняты музыканты Надежда и Алексей Мусатовы, сотрудники Кудымкарского районного дома культуры.
Съёмки закончатся в сентябре.


Опубликовано: 22.08.2020 в 11:40 в рубрике - Новости

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости:

Точи ножи, готовь корзины: на севере края стартовал сезон сбора рыжиков

В Кудымкаре торжественно открыли памятник пельменю

Бур асыв, Пермскöй край!

Дмитрий Махонин совершил рабочую поездку в Коми-Пермяцкий округ

Бур асыв, Пермскöй край!

110 сортов: жительница Кудымкара коллекционирует помидоры

Уникальная обувь: коми-пермяцкие коты

ЧП на лесопилке: ожоги получили три человека

Сотрудники Коми-Пермяцкого музея вернулись из этнографической экспедиции

Из Кудымкара в Крым - на мини-самолёте


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Точи ножи, готовь корзины: на севере края стартовал сезон сбора рыжиков

Обратите внимание

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2020. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Код:zMOg75 E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru