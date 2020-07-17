Из Кудымкара в Крым - на мини-самолёте

В Кудымкаре члены местного аэроклуба в складчину купили мини-самолет и всерьез намерены полететь на нем в Крым.

Первый в городе мини-самолет, рассчитанный на 2 человек, развивает скорость до 60 км/ч.

"Самолет хорош как учебно-тренировочный. Скорость у него небольшая, взлетно-посадочные характеристики хорошие. Он может садиться на ограниченные площадки и при этом управление такое простое, что справиться может любой пацан", - рассказывает директор местного аэроклуба Александр Рычков.

Взлетает самолет на взлетно-посадочной полосе г. Кудымкара, каждый раз получают разрешение на полет. За штурвал садятся только опытные пилоты.

Самолет заправляют обычным автомобильным бензином. Ёмкость топливного бака 35 литров - такого количества топлива должно хватить примерно на 200 км.

В округе нет учебных заведений, где можно получить профессиональные навыки. Всему решили научиться сами.

Александр Тиунов: "Начинали с малого - с парапланеризма. Потихонечку к этому подходили. Тут выпала такая возможность приобрести учебный самолетик, научиться уже реально управлять летательным аппаратом".

В прошлые выходные был первый дальний полет - в Частинский район на авиаслет.

Сейчас в деталях продумывают путешествие до Крыма. Но здесь много трудностей: небольшая скорость, нужны частые остановки в пути, а место для приземления найти довольно сложно.

"Крым - это Мекка для авиаторов, - считает Александр Рычков. - Авиация в России зарождалась в Крыму на горе Клементьева. Поэтому каждый пилот-энтузиаст старается побывать на горе Клементьева. Большинство наших парапланеристов на ней уже побывало. Хотелось бы теперь на самолете долететь".

И мечта обязательно сбудется. В будущем даже готовы купить самолет побольше, если на этом не рискнут отправиться в путь.

А пока навыки передают детям - учат их летать на дельтапланах и парапланах. Путешествие на самолете в первую очередь - для души.