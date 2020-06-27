Бур асыв, Пермскöй край!
Программа журналистов ГТРК "Пермь" о жизни города Кудымкара и Коми-Пермяцкого округа на коми-пермяцком языке. Здесь видеоматериалы о быте, культуре и традициях народов севера Прикамья. Выпуск от 27.06.2020 г.
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Программа журналистов ГТРК "Пермь" о жизни города Кудымкара и Коми-Пермяцкого округа на коми-пермяцком языке. Здесь видеоматериалы о быте, культуре и традициях народов севера Прикамья. Выпуск от 27.06.2020 г.
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Мальчик, найденный в лесу Гайнского округа, пошел на поправку
Бур асыв, Пермскöй край!
Бур асыв, Пермскöй край!
Пенсионер, 10 лет живущий в бане, отказывается от помощи социальных служб
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Бур асыв, Пермскöй край!
Коми-пермяков штрафуют за сбор краснокнижных грибов
Бур асыв, Пермскöй край!
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