Север Прикамья стал центром миграции лебедей

Прилетают массово - десятками. Север региона - Юсьвинский район стал центром миграции лебедей. Что символично, само название «Юсьва» с коми-пермяцкого переводится как «лебяжья вода».

Большую стаю лебедей запечатлели на видео жители села Верх-Юсьва. Птицы на местный пруд прилетают почти каждый год, но обычно небольшим количеством – до десятка. Нынче насчитали более 30 особей.

Михаил Хорошев, житель с. Верх-Юсьва: "Раньше каждый год прилетали лебеди, но в таком количестве никогда не было".

Несколько птиц облюбовали место на отмели подальше от поселка. Здесь их точно никто не побеспокоит. Подобраться тяжело даже на лодке.По словам местных жителей, птицы были замечены на соседних прудах. Это, скорее всего, молодые особи. Здесь гнездиться не будут. Возможно, уже совсем скоро продолжат путь в северные регионы.

Нашей съемочной группе удалось запечатлеть на Верх-Юсьвинском пруду пять лебедей. По словам местных жителей, они постоянно перелетают с места на место, а после возвращаются обратно.

По словам охотоведов, это лебеди-шипуны. Их можно распознать по оранжево-красному клюву, у основания которого есть черный нарост. Такое название птица получила из-за звуков, которые издает при раздражении и опасности. Размах крыльев может достигать до 240 сантиметров. Роман Горбунов: "Такое количество, конечно, необычно, что к нам прилетают лебеди. С их появлением стало очень интересно. Люди ходят, смотрят, фотографируются".В коми-пермяцких легендах лебеди – символ верности. Село Юсьва названо в честь птицы и в переводе означает «лебединая вода». Есть легенда: в этих землях раньше тьма была. Когда спустились с неба два лебедя, зло отступило, воды в реках очистились, наступил мир.

В Верх-Юсьве почти все желающие сделали фотографии на пруду с лебедями. Если птицы решат остаться, то все необходимое для них здесь есть.

Михаил Хорошев, житель с. Верх-Юсьва: "Кормятся, находят, ковыряются. Шея длинная в воде".