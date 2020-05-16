Бур асыв, Пермскöй край!
Программа журналистов ГТРК "Пермь" о жизни города Кудымкара и Коми-Пермяцкого округа на коми-пермяцком языке. Здесь видеоматериалы о быте, культуре и традициях народов севера Прикамья. Выпуск от 16.05.2020 г.
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Программа журналистов ГТРК "Пермь" о жизни города Кудымкара и Коми-Пермяцкого округа на коми-пермяцком языке. Здесь видеоматериалы о быте, культуре и традициях народов севера Прикамья. Выпуск от 16.05.2020 г.
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Кудымкарский район готовится к паводку
Умелец из Кудымкарского района обеспечивает односельчан самодельной сельхозтехникой
Весенним грибом саркосомой открывают сезон сбора лесного урожая на севере Прикамья
На федеральной трассе М7 размыло дорожное покрытие
Бур асыв, Пермскöй край!
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