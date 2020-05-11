Хроника паводка в Прикамье

В Гайнском районе Пермского края введен режим чрезвычайной ситуации в связи с резким подъемом уровня воды в реке Весляна. Сильный паводок пришел в поселки Серебрянка, Усть-Черная и Кебраты. В Серебрянке, по сообщению краевого министерства территориальной безопасности, из домов уже эвакуировано 6 человек. Пункт временного размещения развернут на базе местной школы. В Кебратах же вода пока в жилые дома не зашла, но подтоплены дворы и приусадебные территории. Отмечается, что жизнеобеспечение населения не нарушено. В магазинах есть запас продуктов на 10 дней, питьевую воду подвозят. Непосредственно в Перми о начале острой фазы паводка сейчас сигнализирует набережная. Арт-объект "Счастье не за горами" затоплен. Вода стоит на причале Речного вокзала. В выходные Камская ГЭС была вынуждена увеличить холостой сброс, так как с севера поступают большие объемы, которые переполняют водохранилище. В результате вырос и уровень в Каме, ниже плотины. В Пермском районе вода приближается к домам в деревне Пищальниково. Уже затопило прибрежную улицу. Первой из территорий Пермского края, куда пришла большая вода, на этот раз оказалась Яйва. В субботу там было подтоплено 37 участков. На данный момент сообщается о прохождении пика. Но вода убывает очень медленно. .