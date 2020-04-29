Весенним грибом саркосомой открывают сезон сбора лесного урожая на севере Прикамья

На севере Прикамья начался сезон сбора грибов. Именно весной здесь появляется сарксома. Местные жители считают ее содержимое не только полезным, но и имеющим омолаживающий эффект.

Белая слизь из гриба, который называют сарксома, по мнению Елены Мехоношиной, имеет сразу несколько полезных свойств. Поэтому за ним хозяйки выходят каждый год. Влагу, которую он содержит, используют для питья.

Считается, что она помогает при гастрите, а также хороший антисептик. Сарксома первый гриб, который появляется в этих лесах.

По словам местных жителей, гриб сарксома появился намного раньше, обычно выходят на сбор в начале мая. Нынче в середине апреля, когда стоял снег, можно было найти первые грибы.

Главное, почему привлекает гриб, это белая слизь, которая образуется на стенках внутри оболочки. Ей обмазывают лицо и руки. Считается, что она обладает омолаживающим эффектом. Также из желеобразной массы делают своеобразный шампунь, для укрепления волос.

Применение есть и оболочке. Из неё делают настойки. После смазывают суставы при ревматизме и других болезнях. В округе гриб в еду не используют, однако, по словам хозяек, в других регионах сарксома считается деликатесом.