На федеральной трассе М7 размыло дорожное покрытие

Печально знаменитая трасса М7 вчера вновь попала на вершину информационных лент. Правда, с историей уже традиционной, повторяющейся здесь каждую весну. Чуть подальше участка Нытва-Краснокамск начинается главное «приключение» автолюбителей – слалом между буераками и ямами.

Проехав 500 метров, наша съёмочная группа повстречала дорожную технику, которая увязла в земле. Она пропитана влагой, машина даже не может выехать, хотя работа заключалась в том, чтобы ровнять обочину, по которой в будущем можно было проехать, когда эта дорога полностью придёт в негодность.

Естественная реакция водителей, когда они видят всё это безобразие - взять в руки смартфон и снимать - картинка говорит сама за себя.

У отворота на Кудымкар дорожная обстановка, которая очень влияет на количество ДТП: 4 февраля фура с полуприцепом столкнулась с легковушкой, без жертв, но люди пострадали; 2 февраля два грузовика и два легковых автомобиля - два человека погибло. Видно, что водителям приходится объезжать ямы, нарушать правила дорожного движения и рисковать жизнью.

Об этой проблеме «Вести» рассказывают ежегодно. Но ситуация повторяется, и, в отличие от погоды, не меняется.