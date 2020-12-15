В селе Юрла появилась площадка для подготовки к ГТО

В далеком селе Юрла появился полноценный тренажерный зал под открытым небом. Здесь всё сделано для того, чтобы можно было тренироваться для сдачи норм ГТО. Заниматься на площадке могут как взрослые, так и дети.Ученик Юрлинской школы Кирилл Мишуткин на площадке теперь проводит большую часть свободного времени.

Кирилл Мишуткин, ученик 9 класса Юрлинской СОШ: «С 9 классом мы пробовали сдавать нормы ГТО».

В селе Юрла площадку ГТО установили на территории школы. Она состоит из двух комплексов: на одном установлены 24 тренажёра, велостеп; а также зона воркаута с перекладинами, брусьями, шведскими стенками. Здесь могут заниматься как взрослые так и дети, без ограничения по времени. Полностью подготовиться ко всем нормативам можно в одном месте.Андрей Каланьков, директор Юрлинской СОШ: «Площадка построена для с 7 лет и до пожилого возраста, могут ученики находиться в учебное время и после учебы. А люди в преклонном возрасте могут приходить в любое время, учебному процессу это не мешает».

Всего в рамках национального проекта "Демография", инициированного президентом Владимиром Путиным в регионе установлено 9 подобных площадок. Ранее они открылись в Звездном, Кудымкаре, Кунгуре, Красновишерске, Горнозаводске, Оханске, Верещагино и Усть-Кишерти.

Татьяна Моисеева, глава Юрлинского муниципального округа. «Спасибо огромное этим нацпроектам, которые позволяет не только в центральных городах Российской федерации, но и в таких глубинках, как у нас, заниматься спортом».

На оборудование площадок в этом году из федерального бюджета было выделено 25 миллионов рублей. Более миллиона оплатили из краевого и муниципального бюджетов. Татьяна Чеснокова, министр физической культуры и спорта Пермского края: «Они обеспечивают возможность для граждан на равных условиях заниматься спортом. Сейчас все площадки построены и сданы в эксплуатацию и ждут посетителей уже сегодня на своей территории, чтобы заниматься спортом».

Кирилл Мишуткин сейчас вместе с одноклассниками ждут результаты первой сдачи норм ГТО. И если на этот раз не возьмет максимальный балл, есть возможность тренироваться каждый день и улучшать результаты.

Что касается Юрлинского округа, власти и в будущем планируют участвовать в национальном проекте «Демография», и подобные площадки ГТО появятся в других населенных пунктах.