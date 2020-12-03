Всё молоко - в канаву. На севере края начался массовый падёж скота

Вспышка неизвестной болезни или отравление - в Кудымкарском районе начался массовый падеж скота, от чего точно - пока неизвестно.

Люди помочь не смогли, рассказывает бригадир фермы «Колхоза им. Кирова» Людмила Тупицина. Телята и коровы гибли на её руках.

Людмила Тупицина, бригадир СПК «Колхоз им. Кирова»: "Сначала симптомы были кашель, не ели, понос, в течение трех дней истощали и стали умирать".

На сегодня погибли 25 коров и 53 теленка. Еще 4 болеют. Это в стаде из 1800 голов.

Сейчас все три фермы, на которых произошёл падеж скота, закрыты для посторонних. Вход сюда строго воспрещен.

Однако только посторонним, коллектив на свой страх и риск работу на ферме не прекращает. Падеж скота - это сильный удар для предприятия.

Сейчас рассматривается несколько причин, почему это произошло. Возможно некачественный корм, а возможно - дело в вакцинации животных. Проблемы начались сразу после неё.Михаил Трушников, председатель СПК «Колхоз им. Кирова»: "Туберкулизацию сделали, это местная ветслужба. И заменили мы жмых. Вот два варианта".

Как стало известно, Кудымкарская и Нытвинская ветеринарные службы уже пытались установить причину смерти животных, однако без результата. Предполагают, что это кишечный вирус неизвестного происхождения. Завтра к делу подключатся краевые специалисты.

Александр Козюков, руководитель Управления Россельхознадзора по Пермскому краю: "Инспекторы ветеринарного надзора совместно со специалистами ветеринарной краевой службы выедут для проведения проверочных мероприятий, будут отобраны пробы, направлены в аккредитованные лаборатории, выставлен диагноз".

Ждут результатов исследований и местные жители, владельцы крупного рогатого скота тоже боятся за своих питомцев.

Домашние коровы пока все живы, говорят люди. Хотя схожие симптомы у некоторых животных тоже появлялись.

Вера Петрова: "Ко мне ветврач приходил, сказала, что ничего страшного нет".

По словам Михаила Трушникова, результаты экспертизы жизненно необходимы колхозу, здесь работает более 200 человек.

Сегодня от их молока отказались все заказчики. Лишились части стада, а теперь могут еще и остаться без денег. Завтра все надои придётся сливать в канаву.