Возбуждено уголовное дело после гибели трех человек при пожаре

В Следственном комитете возбудили уголовное дело по факту крупного пожара, который произошел в Кудымкаре. В огне погибли трое человек.

Пожар начался с надворных построек и быстро перекинулся на кровлю. Спасатели через окно проникли в горящий частный дом. При пожаре погибли три человека. По какой причине люди не смогли покинуть помещение, пока неизвестно. По имеющейся в редакции информации, они были в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Двое лежали на полу в комнате, тело третьего обнаружили в прихожей уже после того, как потушили огонь.

Среди погибших - 62-летняя хозяйка дома и двое ее гостей. Сейчас следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". На данный момент устанавливаются все факты произошедшего.

В ходе тушения было задействовано 23 человека личного состава и 10 единиц техники. Огнем уничтожена площадь в 60 квадратных метров.