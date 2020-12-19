Бур асыв, Пермскöй край!
Программа журналистов ГТРК "Пермь" о жизни города Кудымкара и Коми-Пермяцкого округа на коми-пермяцком языке. Здесь видеоматериалы о быте, культуре и традициях народов севера Прикамья. Выпуск от 19.12.2020 г.
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Программа журналистов ГТРК "Пермь" о жизни города Кудымкара и Коми-Пермяцкого округа на коми-пермяцком языке. Здесь видеоматериалы о быте, культуре и традициях народов севера Прикамья. Выпуск от 19.12.2020 г.
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Вынесли из леса на руках: кудымкарским полицейским объявлена благодарность за спасение человека
В Кудымкаре появился деревянный памятник пельменю
В селе Юрла появилась площадка для подготовки к ГТО
Возбуждено уголовное дело после гибели трех человек при пожаре
Бур асыв, Пермскöй край!
В Кудымкаре лихач протаранил кирпичную ограду парка
Бур асыв, Пермскöй край!
Всё молоко - в канаву. На севере края начался массовый падёж скота
Затворы не открываются, рыба погибла: что не так с реконструкцией ГТС в Кудымкаре?
Бур асыв, Пермскöй край!
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