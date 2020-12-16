В Кудымкаре появился деревянный памятник пельменю. Скульптуру изготовил в своей домашней мастерской пенсионер Леонид Вилесов. На работу он потратил примерно 4 месяца, а открытие приурочил к приближающимся Новому году и Рождеству. Праздничное блюдо насажено на огромную вилку, пельмень вырезан в виде полумесяца.