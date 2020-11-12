Кудымкар борется с гололедом
На севере Пермского края установился снежный покров. Как в Кудымкаре ведут борьбу с гололедом?В первое по-настоящему морозное утро истории о падениях пешеходов в Кудымкаре не редкость. Приходится смотреть в оба, чтобы не стать очередной жертвой гололеда.
Коммунальные службы приступили к посыпке дорог и тротуаров с 6 утра. В первую очередь обезопасили центральные улицы и проезжую часть. А вот в некоторых дворах приходится ходить с опаской - посыпано не везде. Коммунальщики обещают в ближайшее время привести тротуары в порядок.
Сотрудники местной администрации призывают жителей сообщать о проблемах на телефон Единой диспетчерской службы 4-81-81.
К сезону подготовиться успели. Задействованы 30 человек и 9 единиц техники. По уверениям чиновников, все расходные материалы закуплены.
К счастью, по словам сотрудников больницы, в первые морозные дни обращений по поводу травм от падения на скользком льду не поступало.
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