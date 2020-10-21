Стена раздора: в Кудымкаре жильцы ополчились против магазина, загораживающего свет

В Кудымкаре жильцы многоквартирного дома собирают подписи в прокуратуру, выступая против стоящего впритык магазина, который после реконструкции прибавил в высоту - да так, что свет в квартирах теперь приходится включать даже днем. Мрак в квартире - возмущается пенсионерка Валентина Нечаева. Даже днем повышенный расход электричества, постоянно приходится включать лампы. Из всех окон квартиры вид один - сплошная кирпичная стена.

Валентина Нечаева, житель дома по улице Плеханова 27, г. Кудымкара: «Нужно думать в первую очередь на благо человек, а это не предусмотрели, первый и второй этаж полностью закрывает свет это здание».

Жители дома по улице Плеханова, 27 забили тревогу, когда началась реконструкция торгового павильона по соседству. Площадь здания увеличили и высоту то же.

От дома до торговых площадей расстояние 13 метров, новое здание магазина должно быть двухэтажным, однако по высоте оно доходит до 3 этажа жилого дома.

Люди пытались договорится с предпринимателем, но безуспешно.Жильцы первых этажей сами изучили строительные нормы, нашли пункт, что расстояние между магазином и жилым домом должно быть минимум 20 метров. Считают, что разрешение на стройку выдано незаконно. Сам предприниматель говорит, что все сделано в соответствии с нормам градостроения, все разрешения есть.

Владимир Останин, предприниматель: «Все документы есть. Нигде такого пункта нет, я знаю, что есть 10 метров. Вы посмотрите, что в Перми, в Москве. Какое там расстояние между торговыми центрами и жилыми домами?"

Люди не раз обращались в местную администрацию. Там говорят, что за стройкой ведется контроль, земля в собственности под возведение магазина, нет никаких нарушений, все экспертизы пройдены.

Между тем жители дома готовят письмо в прокуратуру, чтобы проверить законность выданного разрешения на строительство магазина. Также хотят обращаться в суд. Петицию подписали 38 человек. В Москве снесли 104 торговых центра, которые попали в черный список, мэрия признала их потенциально опасными - они располагались у метро и там, где проходили городские коммуникации.