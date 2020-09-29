Житель Кудымкара угнал автомобиль вместе с его владельцем в багажнике

В Кудымкаре судебные приставы взыскали штраф с местного жителя, угнавшего автомобиль вместе с его владельцем в багажнике. Как рассказали в пресс-службе УФССП РФ по Пермскому краю, в марте 2020 года 29-летний кудымкарец, находясь в одной из местных деревень в ночное время, незаконно лишил свободы человека, поместив его против воли и желания в багажник собственного автомобиля. Затем вывез потерпевшего на территорию г. Кудымкара, завел его в котельную, связал ему руки и ноги, лишив тем самым возможности самостоятельно покинуть данное помещение.

Противоправные действия гражданина квалифицировали по ст. 126 УК РФ «Похищение человека» и ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». В суде следователь ходатайствовал о прекращении уголовного дела и назначении подсудимому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Учитывая, что гражданин к уголовной ответственности привлекается впервые, совершил два преступления средней тяжести, чистосердечно признал вину и раскаялся в содеянном, полностью загладив причиненный вред, суд поддержал ходатайство и назначил судебный штраф в размере 30 тысяч рублей.