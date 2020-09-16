В Коми-Пермяцком округе ученики двух классов отправлены на карантин

Среди тех, кого отправили на карантин, сразу два класса в двух школах Коми-Пермяцкого округа – в Кудымкаре и в Юсьвинском районе. Ученики оказались среди тех, кто контактировал с заболевшим коронавирусом.Вместо учителя программу по математике Артёму Канюкову помогает освоить мама. За партой на уроках успел побыть всего пару дней. Теперь вновь сидит на карантине.

Артём Канюков, ученик СОШ № 2 г. Кудымкар: "В школе учиться лучше, потому что там все объясняют. Самому не надо повторять. Дома нужно все делать самому".

Дело в том, что ребенок из класса Артёма оказался в контакте с больным коронавирусом. Как итог – 28 школьников теперь вновь на дистанционном обучении.

По предписанию Роспотребнадзора, весь класс сейчас находится на карантине. Учебный процесс осуществляется на дому.Дома не только дети, но и преподаватель.

Нина Плотицина, учитель начальных классов СОШ № 2 г. Кудымкар: "Шестидневная рабочая неделя. Сегодня дети прислали домашнюю работу".

Утром через социальные сети преподаватель отправляет домашнее задание, вечером – проверяет и оценивает работы.

Нина Плотицина, учитель начальных классов СОШ № 2 г. Кудымкар: "Проверяем, на расстоянии - через «Учи.ру» - обучаем детей. Оценки выставляются, электронный журнал ведется".

Между тем, все остальные ученики второй школы продолжают занятия в стенах учебного заведения. Кабинеты, места общего пользования были обработаны специалистами СЭЗ.Ольга Быкова, директор СОШ № 2 г. Кудымкар: "Выдержан необходимый период времени. Все вымыто. Ребята пришли на следующую смену в кабинеты абсолютно безбоязненно".

По словам врачей, на карантин отправлен еще один класс – в Юсьвинской школе, где ребенок так же контактировал с больным. Оба школьника коронавирусом не болеют, у всех одноклассников взяты тесты на коронавирус, результаты будут в ближайшие дни. В целом по югу Коми округа больных меньше не становится.

Елена Боридько, врач-эпидемиолог больницы Коми-Пермяцкого округа: "В стационаре при инфекционном отделении принимают лечение 22 пациента с данной патологией. По состоянию степени тяжести два человека находятся в крайне тяжелом состоянии, подключены к аппарату ИВЛ, 8 человек средней степени тяжести, остальные – удовлетворительные".