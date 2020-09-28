Волосы дыбом: в Кудымкаре прошли соревнования по автозвуку
Победителя выбирали с помощью специального оборудования. Специальный датчик определял силу давления в сабвуфере, а с помощью специального микрофона определили силу звука в дверях.
Для того чтобы звук был на максимуме, двигатель дает обороты. Болельщики помогают участникам - нужно держать лобовое стекло, чтобы его не выдавило.
Самые серьезные системы выдают мощность до 150-160 децибел. Для сравнения - автоматная очередь - максимум 140 децибел, на рок-концерте сила звука около 105.
На соревнованиях у некоторых автомобилей на максимуме не выдерживали двери - их держали 2-3 человека.В таких машинах музыку можно не только услышать, но и ощутить физически. Для того чтобы сам автомобиль выдержал подобное испытание звуком, авладельцам приходится тратиться на дополнительное оборудование.
Победители получают призы: колонки и усилители для автомобилей. Главное с такими стереосистемами не забывать о своем здоровье, ведь по словам экспертов, нанести реальный вред может шум от 100 децибел и выше. В условиях постоянного воздействия человек начинает глохнуть, при уровне шума 150 децибел человек может потерять сознание.
Слушать такую музыку получится не везде. В городе, кроме восторженных взглядов, можно столкнуться и с негативом со стороны людей - особенно в ночное время.
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