Волосы дыбом: в Кудымкаре прошли соревнования по автозвуку

В специально отведенном месте и безопасно для окружающих - в Кудымкаре прошли соревнования по автозвуку.Это не порыв ветра. Звуковые волны от сабвуфера такие, что даже волосы встают дыбом. В передних дверях автомобиля по 12 колонок. Часть из них воспроизводят средние частоты, другие - высокие. За бас отвечает сабвуфер, который занимает весь багажник отечественного автомобиля. Комплект аппаратуры обошелся во внушительную сумму.В Кудымкаре прошли соревнования по автозвуку. Здесь собрались машины, которые выделяются на городских улицах благодаря мощному басу. Приехали также автомобилисты из Пермского края и Екатеринбурга.

Победителя выбирали с помощью специального оборудования. Специальный датчик определял силу давления в сабвуфере, а с помощью специального микрофона определили силу звука в дверях.

Для того чтобы звук был на максимуме, двигатель дает обороты. Болельщики помогают участникам - нужно держать лобовое стекло, чтобы его не выдавило.

Самые серьезные системы выдают мощность до 150-160 децибел. Для сравнения - автоматная очередь - максимум 140 децибел, на рок-концерте сила звука около 105.

На соревнованиях у некоторых автомобилей на максимуме не выдерживали двери - их держали 2-3 человека.В таких машинах музыку можно не только услышать, но и ощутить физически. Для того чтобы сам автомобиль выдержал подобное испытание звуком, авладельцам приходится тратиться на дополнительное оборудование.

Победители получают призы: колонки и усилители для автомобилей. Главное с такими стереосистемами не забывать о своем здоровье, ведь по словам экспертов, нанести реальный вред может шум от 100 децибел и выше. В условиях постоянного воздействия человек начинает глохнуть, при уровне шума 150 децибел человек может потерять сознание.

Слушать такую музыку получится не везде. В городе, кроме восторженных взглядов, можно столкнуться и с негативом со стороны людей - особенно в ночное время.