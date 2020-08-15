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В Кудымкаре торжественно открыли памятник пельменю

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Монумент выполнен из белого мрамора в форме полумесяца,который установлен на аллее Кудым-Оша в Кудымкаре. По задумке авторов, на ней можно посидеть и сделать фотографии.
Пельмень считается ритуальным блюдом. По одной из легенд, это название происходит от бога северного ветра из коми-пермяцкой мифологии Ойпеля, и переводится как «хлеб бога Пеля».
Пельнянь – так в округе называют пельмень. «Пель» - ухо, «нянь» - хлеб. Получается «хлебное ухо». Новая скульптура стоит в одном ряду с легендарными и мифическими героями национального эпоса такими, как Кудым-Ош, Пера-богатырь, Шаманка.
Скульптура пельменя, скорее всего, завершит экспозицию, которая установлена на аллее Кудым-Оша. На будущий год новые скульптуры будут установлены в других частях города.
Украшать планируют площадь перед культурно-деловым центром, сквер недалеко от музея и площадь драмтеатра.
Наталья Стоянова, глава администрации г. Кудымкар: "Это три точки, которые мы на перспективу себе ставим, и в дальнейшем скульптуры культуры коми-пермяков, по эпосам, не только по Кудым-Ошу, но и по прочим, там хотим размещать".
Какие это будут фигуры, пока точно неизвестно. А вот у скульпторов большие планы.
Валентина Ракишева, скульптор: "Может быть, появится какой-нибудь персонаж добрый, как Ош Пиян – сын Кудым-Оша. Может появится мать Кудым-Оша, ведунья".


Опубликовано: 15.08.2020 в 15:00 в рубрике - Новости

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