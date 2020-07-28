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Уникальная обувь: коми-пермяцкие коты

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Еще одна традиция возродилась в Коми-Пермяцком округе. Мастер из Кудымкара Нина Кетова владеет секретом изготовления уникальной обуви. Коми-пермяцкие «коты» - летняя обувь, которая пользовалась популярностью в округе в 18-19 веках. В то время преимущественно носили лапти, а коты надевали по праздникам. Сейчас на улицах такую обувь уже не встретить. Удобные коты шьются из натурального материала.


Опубликовано: 28.07.2020 в 14:17 в рубрике - Новости

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